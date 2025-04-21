Капремонт школы «Содружество» в Высоковске завершен наполовину

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В Высоковске городского округа Клин продолжается капремонт средней школы «Содружество» на улице Первомайская. Общая готовность составляет 50,5%, об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Работы ведутся в рамках госпрограммы Московской области в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

На объекте трудятся 48 рабочих и 2 единицы техники. Ведется обшивка стен гипсокартоном, покраска стен, устройство подвесных потолков, инженерных систем — отопления и вентиляции, а также устройство фасадов.

Общая площадь здания составляет 4 280 кв. м, здание было построено в 1965 году.

По проекту капремонта в здании планируется проведение кровельных и фасадных работ, устройство входных групп, замена систем отопления, вентиляции и канализации, внутренние работы. Кроме того, проведут благоустройство прилегающей территории, закупят новую мебель и оборудование.

Открытие обновленной школы запланировано 1 сентября 2025 года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.