Капремонт школ остается важнейшим направлением в работе подмосковной «Единой России»

Капитальный ремонт школ остается важнейшимнаправлением в работе подмосковной «Единой России», сказал секретарь Московского областного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов заявил в ходе заседания фракции в региональном парламенте 30 мая.

Он поручил депутатам в летний период усилить контроль за капитальнымремонтом объектов образования.

«Мы ведем контроль на каждом из этапов. Выезжаем на место с коллегами из муниципалитетов и родителями. Напомню, что депутаты персонально закреплены за каждым учреждением», — отметил Брынцалов.

Запуск федеральной программы капремонта школ был объявлен главой государства в июне 2021 года, тогда был сформирован план на 5 лет. По итогам Послания Президента Федеральному Собранию от 29 февраля было принято решение её продлить до 2030 года. Кроме того, с 2025 года будет запущена программа капремонта детских садов и колледжей.

Как сообщила председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике, член фракции «Единая Россия» Линара Самединова, на проведение капремонта в этом годувыделено более 22 миллиардов рублей. Реконструируется 82 объекта образования.

«В региональную программу капремонтов включены 42 школы в 25 городских округах, 26 детских садов в 23 городских округах, 10 колледжей и 4 учреждения дополнительного образования. Планируется включение в программу 8 школ, в которых начнётся ремонт в этом году, а завершится уже в следующем», — рассказала Самединова.

Капитальный ремонт объектов образования включает в себя как внутренние, так и наружные работы, замена электропроводки, водоснабжения, вентиляции и отопления. Территории учреждений после проведения ремонта полностью благоустраиваются, размещаются спортивные и игровые зоны. Инициатива Московской области по благоустройству прилегающей территории ранее была поддержана на федеральном уровне.

Также в рамках госпрограммы закупаются новая мебель, учебники и педагоги проходят повышение квалификации.

«Большинство образовательных учреждений откроют свои двери уже в новомучебном году: 1 сентября заработает 41 обновленная школа, 23 детских сада и 2 колледжа», — подчеркнула Линара Самединова.

Повышение качества российского образования, его доступности, создание равных возможностей для обучения детей вне зависимости от территории их проживания — приоритетное направление Народной программы «Единой России».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.