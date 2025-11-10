сегодня в 20:31

Капремонт продолжается в здании Конобеевской сельской амбулатории в Воскресенске

Работы по капитальному ремонту здания Конобеевской сельской врачебной амбулатории ГБУЗ МО «Воскресенская больница» ведутся по адресу: округ Воскресенск, село Конобеево, ул. Новые дома, дом № 16. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Работы ведутся по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

На сегодняшний день общая строительная готовность объекта составляет 64%. Строители ведут фасадные работы, монтаж инженерных систем: водоснабжения, отопления, водоотведения и электроснабжения, монтаж пожарной лестницы, чистовые отделочные работы, установка санфаянса, монтаж крыльца, монтаж системы кондиционирования, монтаж перил из нержавеющей стали.

Срок завершения капитального ремонта в учреждении здравоохранения — декабрь 2025 года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.