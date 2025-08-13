Капремонт гимназии № 1 в Балашихе завершат к 1 сентября

Капитальный ремонт гимназии № 1 в городском округе Балашиха идет по графику — здание будет полностью готово к 1 сентября. Сегодня готовность объекта составляет 85%, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На объекте уже выполнена большая часть внутренних работ: стены окрашены в финишный цвет, закуплено все необходимое оборудование, которое поступит во второй половине августа. В ближайшее время планируется завершить монтаж сантехники, работы по фасаду и благоустройству территории.

«На площадке сейчас трудятся около 80 специалистов. Основной упор делаем на фасад и благоустройство, чтобы ученики смогли вернуться в школу в комфортных условиях. К концу августа помещения будут полностью очищены и готовы к приему учителей», — отметил начальник управления строительного комплекса администрации Балашихи Павел Вечтомов.

Первый корпус гимназии № 1 на шоссе Энтузиастов, 56, открыли в 1972 году. В 2010 году на фасаде гимназии установили памятную доску ее выпускнику, Герою России полковнику Алексею Васильевичу Баландину, а с июля 2016 года гимназия носит его имя.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«В этом году мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.