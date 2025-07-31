Капремонт детского сада № 23 в Балашихе завершен более чем наполовину

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров провел осмотр текущего капитального ремонта здания дошкольного отделения № 23 гимназии № 1 в микрорайоне Железнодорожный по адресу: улица Советская, дом 34, строение 1. В рамках рабочей встречи он оценил ход текущих и готовых работ. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Уже практически полностью закончена замена фасада, подрядчики приступают к благоустройству, начался монтаж новых архитектурных форм. Внутри ведется финишная отделка, основные строительные и ремонтные работы, касающиеся инженерных коммуникаций, завершены», — сказал Сергей Юров.

На данный момент ведутся активные работы по внутренней отделке здания, монтажу окон и электроосвещения.

Работы проводятся в рамках масштабной программы губернатора Подмосковья по капитальному ремонту образовательных объектов. Завершить работы планируют до конца 2025 года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.