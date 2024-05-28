Капремонт 86 многоквартирных домов проведут в Дмитровском округе в 2024 г

В ходе еженедельного объезда территории глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный проверил, как продвигается работа в многоквартирных домах 1а и 2 на улице Космонавтов Дмитрова, сообщается на сайте администрации горокруга.

Два года назад фонд капитального ремонта Московской области выделил средства на ремонт кровли, водостоков и балконов в этих двух домах.

«Фирма, которая начинала ремонт, выполняла его недобросовестно. Мы сменили подрядчика, и сейчас работы идут быстро и качественно», — прокомментировал глава Дмитровского г. о. Илья Поночевный.

Жители это подтвердили. Они отметили, что кровлю им сделали быстро — за полтора месяца. Балконы тоже почти все отремонтированы, осталось только несколько.

В ходе общения жительницы дома 1а попросили благоустроить двор. А именно сделать тротуары, так как дорога одна для пешеходов и машин, движение автомобилей здесь достаточно активное. А рядом детские сады «Скворушка», «Малышок» и школа № 8. Вторая просьба — помочь облагородить цветники около подъездов: нужна земля и бордюры.

«Землю для ваших цветников привезем, — отметил глава. — А работы по асфальтированию дороги и строительству тротуаров будут запланированы на следующий год».

С перечнем адресов, вошедших в региональную программу капремонта, можно ознакомиться на сайте администрации по ссылке или на интерактивной карте Фонда капитального ремонта Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.