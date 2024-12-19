Капитана затонувшего танкера «Волгонефть-239» отправили под домашний арест
Капитана второго потерпевшего крушение в Керченском проливе танкера — «Волгонефть-239» отправили под домашний арест, сообщает РИА Новости.
Суд избрал меру пресечения капитану затонувшего судна, перевозившего мазут. Его отправили под домашний арест. Мужчина пробудет там два месяца, до 17 февраля следующего года.
Ранее капитану танкера «Волгонефть-212», который также затонул в Черном море, была избрана мера пресечения. Его заключили под стражу на два месяца по ходатайству следствия.
15 декабря два танкера «Волгонефти», перевозившие мазут, потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб один человек.
Также в море разлился перевозимый танкерами мазут. По факту крушения было возбуждено уголовное дело по двум статьям.