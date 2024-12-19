Капитана затонувшего танкера «Волгонефть-239» отправили под домашний арест

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Капитана второго потерпевшего крушение в Керченском проливе танкера — «Волгонефть-239» отправили под домашний арест, сообщает РИА Новости .

Суд избрал меру пресечения капитану затонувшего судна, перевозившего мазут. Его отправили под домашний арест. Мужчина пробудет там два месяца, до 17 февраля следующего года.

Ранее капитану танкера «Волгонефть-212», который также затонул в Черном море, была избрана мера пресечения. Его заключили под стражу на два месяца по ходатайству следствия.

15 декабря два танкера «Волгонефти», перевозившие мазут, потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб один человек.

Также в море разлился перевозимый танкерами мазут. По факту крушения было возбуждено уголовное дело по двум статьям.