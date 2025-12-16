Капитальный ремонт гимназии № 5 в Дзержинском выполнен на 30%

Работы идут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

«На объекте задействовано более 60 рабочих и 4 единицы техники. В настоящий момент строители завершают демонтажные работы, ведут отделочные и общестроительные работы, осуществляют ремонт кровли и фасада. Стройготовность в настоящий момент составляет 33%», — сообщила пресс-служба ведомства.

В рамках проекта в здании 1989 года постройки, площадью 12 425,3 квадратных метров, отремонтируют кровлю, утеплят и обновят фасад и входную группу, заменят системы отопления, вентиляции, канализации, сантехническое оборудование, окна и двери, проведут внутренние ремонтные работы. Для гимназии закупят новую мебель и оборудование. Переделка коснется и территории учреждения.

Обновленное здание гимназии откроется 1 сентября 2026 года.

Развитие и модернизация системы образования — одна из ключевых задач команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Мы продолжаем готовиться к новому учебному году — достраиваем или заканчиваем ремонт в школах и детских садах. К 1 сентября введем 129 образовательных объектов. Откроем 23 новые школы на 15 тыс. мест в 17 округах по госпрограмме. В каждой школе мы делаем просторные классы, лаборатории, IT-полигоны, библиотеки с медиатекой, актовые залы с концертной аппаратурой. Оборудовали спортзалы удобными раздевалками, современным напольным покрытием и снаряжением. Все, чтобы детям было интересно учиться. Стадионы рядом со школами открыты, так что после занятий ребята и взрослые могут прийти и позаниматься. После капитального ремонта к 1 сентября откроем 63 школы и до конца года отремонтируем 27 садов и 5 колледжей», — отметил Андрей Воробьев.