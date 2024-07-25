Капибаре в московском зоопарке удалили гной из раны

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Мама-капибара после операции вернулась в семью в московском зоопарке

Мама-капибара по кличке Мася после операции вернулась в семью в московском зоопарке, сообщила директор учреждения Светлана Акулова.

По словам руководителя зоопарка, животное получило травму во время игр. Ветеринары провели операцию по удалению гноя из воспалённого участка.

«Сразу после проведения всех манипуляций наша героиня мама уже была готова воссоединится с семьёй. Мама Мася конечно накормила детей молоком!» — написала Акулова в своем Telegram-канале.

Капибаре предстоит лечиться еще две недели.