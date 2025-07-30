Капибара и верблюд: трансляции из Московского зоопарка запустили на английском

Прямые эфиры жизни животных из Московского зоопарка теперь можно посмотреть на английском языке: портал mos.ru запустил иностранную версию сайта, сообщает «Вечерняя Москва».

Зрителям доступны онлайн-трансляции из вольеров больших панд, капибар, верблюдов, карликового бегемота, слонов, манула, орангутана, гориллы, медоедов, рысей и сурикатов. На сайте также можно найти специальные карточки каждого обитателя с интересной информацией об этих животных и повнимательнее посмотреть их фотографии.

Разработчики намерены и дальше масштабировать проект, а недавно сотрудника зоосада организовали трансляцию из вольеров малайских медвежат, эфиры появились и на платформе «VK Видео Live».

В конце июля в зоопарке родились детеныши домашнего яка и боливийской ночной обезьяны. Семья яков живет напротив пумы, малыш весит 15,1 кг.