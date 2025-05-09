Кандидаты предварительного голосования ЕР участвовали в Дне Победы в Подмосковье

В день 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Подмосковье кандидаты предварительного голосования партии «Единая Россия» приняли участие в памятных мероприятиях, сообщает пресс-служба МОРО ЕР.

9 мая в Московской области проходят торжественные мероприятия, посвященные 80-й годовщине со Дня Великой Победы. Кандидаты предварительного голосования «Единой России» совместно с депутатским корпусом, военными, молодогвардейцами и юнармейцами местных подразделений поздравляют фронтовиков, принимают участие в патриотических праздничных акциях.

По словам первого заместителя секретаря Московского областного отделения «Единой России», депутата Мособлдумы Дениса Перепелицына, партия уже сейчас интегрирует людей, пробующих силы в политике в работу, причем не только в патриотическом направлении.

«После победы на предварительном голосовании и в случае успешного прохождения муниципальных выборов осенью этим кандидатам предстоит стать полноценными представителями партии на местах. В дополнении к депутатской работе им доверят реализацию ключевых партийных инициатив — от социальной поддержки населения до выполнения Народной программы», — сказал Перепелицын.

Участие в памятных мероприятиях — это не просто дань уважения Героям ВОВ, но и демонстрация готовности кандидатов нести ответственность перед избирателями.

«„Единая Россия“ последовательно выстраивает систему преемственности, где новые лица в политике должны подтверждать свою приверженность партийным ценностям не на словах, а на деле», — добавил Перепелицын.

В Дмитрове участники предварительного голосования ЕР Евгений Гадаев и Алина Марченкова навестили почетного гражданина округа Марию Барсученко и ветерана Анатолия Хомича, поздравили их с праздником и вручили памятные подарки. Также для ветеранов подготовили концертную программу с участием «фронтовой бригады» Центрального Дворца культуры «Созвездие», в ходе которой прозвучали проникновенные песни военных лет и теплые поздравления с Днем Победы.

«80 лет назад наши предки одержали великую Победу ценой невероятных усилий и жертв. Их мужество навсегда останется для нас примером. Сегодня, как и тогда, мы сражаемся за правду, за будущее детей, за то, чтобы никто и никогда не посмел переписать нашу историю», — сказал Гадаев.

В Балашихе кандидаты предварительного голосования от ЕР директор спортшколы «Орион» Максим Морозов и руководитель «Детского технопарка „Кванториум“ Екатерина Шехорина, вместе с жителями собрались в сквере Победы у обелиска Славы — символа несгибаемого мужества и вечной памяти о тех, кто отдал свои жизни за свободу и независимость Родины.

«Возлагая сегодня цветы к обелиску Славы, мы подтверждаем: их жертва не забыта, их мужество служит немеркнущим примером для всех нас, и особенно для подрастающего поколения. Важно, чтобы память о героях, отдавших жизни за наше мирное будущее, жила в сердцах, передаваясь от родителей к детям, формируя у молодежи чувство гордости за свою страну и ее защитников», — сказал Морозов.

Собравшиеся возложили цветы к мемориалу и почтили память павших минутой молчания.

«Каждое такое мероприятие — это не просто дань традиции. Это живая нить, связывающая нас с подвигом предков, с их невероятной силой духа и самопожертвованием», — отметила Шехорина.

В Молодежном под руководством участника предварительного голосования от ЕР Виктории Олейниковой прошел литературно-музыкальный вечер для учащихся детской школы искусств «Муза» под названием «И в сердце вечно будут святы, пока живет моя страна, ее бессмертные солдаты, ее победная весна» в честь 80-летия Великой Победы.

«Этот вечер стал данью уважения и благодарности нашим солдатам-защитникам, чей подвиг навсегда останется в наших сердцах», — подчеркнула Олейникова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы.

«Хочу поздравить всех наших ветеранов, близких, которые их сопровождают, с 80-летием Победы. Добрая традиция перед парадом собираться у нас, чтобы иметь возможность вас обнять, поздравить с этим великим праздником, который отмечает вся наша страна», — сказал Воробьев.