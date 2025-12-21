Кандидат медицинских наук рассказала о «съеденной» помаде
Кандидат медицинских наук, доцент кафедры дерматовенерологии им. академика Ю. К. Скрипкина Пироговского Университета Татьяна Гайдина опровергла информацию о том, что россиянки ежегодно «съедают» более тонны помады, сообщает ТАСС.
По ее словам, это распространенное заблуждение, не подтвержденное научными данными.
«Кожа человека выполняет ряд функций, одной из которых является защитная. Роговый слой эпидермиса, межклеточные липиды и система детоксикации образуют непроницаемый барьер для большинства косметических ингредиентов. По результатам токсикокинетических исследований, в организм через кожу проникает, как правило, не более 1–2% от нанесенного объема средства, в редких случаях — до 5%», — пояснила специалист в беседе с ТАСС.
Гайдина отметила, что даже те микродозы веществ, которые преодолевают кожный барьер, быстро метаболизируются в печени и выводятся, не достигая опасных концентраций. Например, парабены проникают менее чем на 1% и выводятся в течение суток, а оценка рисков по ПФАС-соединениям в декоративной косметике не выявила превышения допустимой нагрузки при бытовом использовании.
Таким образом, при разумном применении сертифицированной косметики суммарная токсическая нагрузка остается в безопасных пределах, отметила эксперт.
