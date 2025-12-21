Кандидат медицинских наук рассказала о «съеденной» помаде

Эксперт опровергла миф о том, что россиянки «съедают» тонну помады в год

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры дерматовенерологии им. академика Ю. К. Скрипкина Пироговского Университета Татьяна Гайдина опровергла информацию о том, что россиянки ежегодно «съедают» более тонны помады, сообщает ТАСС .

По ее словам, это распространенное заблуждение, не подтвержденное научными данными.

«Кожа человека выполняет ряд функций, одной из которых является защитная. Роговый слой эпидермиса, межклеточные липиды и система детоксикации образуют непроницаемый барьер для большинства косметических ингредиентов. По результатам токсикокинетических исследований, в организм через кожу проникает, как правило, не более 1–2% от нанесенного объема средства, в редких случаях — до 5%», — пояснила специалист в беседе с ТАСС.

Гайдина отметила, что даже те микродозы веществ, которые преодолевают кожный барьер, быстро метаболизируются в печени и выводятся, не достигая опасных концентраций. Например, парабены проникают менее чем на 1% и выводятся в течение суток, а оценка рисков по ПФАС-соединениям в декоративной косметике не выявила превышения допустимой нагрузки при бытовом использовании.

Таким образом, при разумном применении сертифицированной косметики суммарная токсическая нагрузка остается в безопасных пределах, отметила эксперт.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.