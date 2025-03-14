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Канатную дорогу на ВДНХ и «Сокольники» временно закрыли из-за 9-балльного шторма

Канатную дорогу на ВДНХ и парк «Сокольники» в Москве временно закрыли из-за надвигающегося 9-балльного шторма, сообщают пресс-службы семейного тематического парка «Орион» и «Сокольников».

«Работа канатной дороги временно приостановлена до улучшения метеоусловий» — говорится в сообщении.

В парке аттракционов добавили, что обеспечение безопасности посетителей является приоритетной задачей. «Воздушный трамвай» будет вновь открыт, как только сила ветра опустится до допустимого значения.

Кроме того, из-за неблагоприятных погодных условий закрыт парк «Сокольники». Все запланированные на пятницу мероприятия были отменены.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что 14 марта на Москву обрушится 9-балльный шторм. Особенно сильным ветер будет в период с 15:00 до 18:00.