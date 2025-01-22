Канадцы из Нижнего Новгорода рассказали, часто ли встречают злых и грубых людей

Семья Фейнстра о жизни в Нижнем Новгороде: все пытаются нам помочь

Многодетная семья из Канады по фамилии Фейнстра, которая год назад переехала в Нижний Новгород, поделилась впечатлениями о жизни и людях в России, сообщает pravda-nn.ru .

Канадская пара опубликовала видео с прогулки по зимнему городу на YouTube-канале Countryside Acres. Они прогулялись по улице Бекетова в Советском районе Нижнего Новгорода. Иностранцам нравится русская зима и снег, хотя он уже тает из-за оттепели. Также их впечатляют масштабы города — они уже привыкли ходить на большие расстояния.

Канадцы признались, что чувствуют себя здесь как дома, хотя переезжали в неизвестность. По их опыту обычно в больших городах много грубых и злых людей, однако в Нижнем Новгороде они с этим практически не сталкиваются. За год им встретилась всего пара грубиянов, а остальные люди приветливы, открыты и готовы помочь, отметили иностранцы.

«Мы не могли первое время ни с кем разговаривать, нас не понимали, однако все равно пытались нам помочь», — поделилась Лиза Фейнстра.

По словам ее мужа Аренда, переезд в Россию пугал своей неизвестностью, но здесь все были им рады, даже в продуктовом магазине.

Ранее в Сети опубликовали проморолик для граждан Европы и США, переезжающих в Россию.