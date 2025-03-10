«Кама Шиппинг» не признала вину в крушении танкера «Волгонефть-212»

Компания «Кама Шиппинг», которая ранее фигурировала как судовладелец «Волгонефти-212», не стала признавать свою вину в крушении танкера в Керченском проливе, сообщает ТАСС .

В понедельник в Арбитражном суде Краснодарского края прошло предварительное судебное заседание по иску ФГБУ «Морспасслужба» к компаниям «Кама Шиппинг» и «Каматрансойл». Суть спора заключается в том, кто будет компенсировать расходы на проведение работ по ликвидации последствий крушения танкеров в Керченском проливе.

Компания «Кама Шиппинг» не признала своей ответственности за инцидент. Ранее в гражданских спорах она указывалась в качестве судовладельца «Волгонефти-212». А ответственность за загрязнение нефтью несет именно зарегистрированный собственник судна.

Компания предъявила суду свидетельство о праве собственности. Согласно ему, собственником танкеров «Волгонефть-212» является ООО «Каматрансойл».

В «Кама Шиппинг» заявили, что они являются лишь торгово-чартерным фрахтователем. «Каматрансойл» пока что не прокомментировала произошедшее.

Разлив мазута произошел 15 декабря 2024 года из-за крушения двух танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе. Топливо прибило к берегам Кубани. По факту крушения было возбуждено уголовное дело по двум статьям.