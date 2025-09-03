Как выявить измену: шесть настораживающих признаков

Психолог Ванесса Валадао выделила шесть явных индикаторов, способных предупредить о неверности со стороны близкого человека. По словам специалиста, об измене может сигнализировать поведение человека, пишет «Царьград» со ссылкой на Metropoles.

С точки зрения Валадао, первым предвестником измены является чрезмерная скрытность в отношении мобильного телефона. Насторожить должны и метаморфозы в обычном распорядке дня: внезапные задержки, участившиеся встречи и неожиданно возросшая занятость.

Специалист уверена, что признаком неверности могут служить и внезапная тяга к обновлению гардероба, покупке новых ароматов, перемена стиля и возросшее внимание к своей внешности. Еще одним тревожным звоночком являются эмоциональная дистанция и ослабление общения между партнерами.

В заключение Валадао отметила, что насторожить должны также раздражительные ответы на безобидные вопросы и возникшие сложности в интимной жизни пары.