Как в ларьке и как в ресторане: как выбрать лучшую шаурму

Историк кулинарии Антон Прокофьев в беседе с РИАМО рассказал, чем отличается, кроме цены, шаурма за 300 рублей и премиальная за 1000 и больше рублей.

«Различия конечно, есть. А вот в чем они? Прежде всего, в ингредиентах, в соусах, в креативности повара. Потому что шаурма — это отличный кулинарный конструктор, там можно играть соусами, овощами и их сочетаниями, убавить или добавить картошечку, сыр, халапеньо, грибы жареные. Все это можно сочетать с разными соусами. Поэтому этим заморачиваются, скажем условно, премиальные заведения», — отметил Прокофьев.

Он добавил, что есть повара и заведения, которые в желании сделать свою шаурму особенной идут еще дальше. Они сами выпекают для своих блюд питу, делают специальные лаваши. Прокофьев отмечает, что цена на такую шаурму может превышать и 1 тыс. рублей за порцию.

«У ларька она будет стоить в пять раз дешевле, но там будет капуста, огурец, майонез, в лучшем случае, с чесночным порошком, и обычный кетчуп», — подытожил Прокофьев.

15 января отмечается Всемирный день шаурмы, который посвящен одному из самых популярных блюд фастфуда во всем мире. Вариантов приготовления шаурмы очень много, но изначально она ведет свою историю и имеет оригинальный рецепт из стран Ближнего Востока.