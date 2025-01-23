Как США и TikToK: в России предложили способ разблокировать Instagram*

Депутат ГД предложил вернуть Instagram* при продаже 50% активов инвесторам из РФ

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил способ, как разблокировать соцсеть Instagram* в России, основанный на американском опыте с платформой TikTok, сообщает SHOT .

По его словам, Instagram* для возвращения в РФ необходимо продать половину своих активов российским инвесторам. В таком случае появится возможность разблокировать социальную сеть в стране — по американскому опыту с TikTok.

Чернышов подчеркнул важность управления подобными платформами так, чтобы были созданы равные условия и учтены национальные интересы. Он отметил, что Россия готова сотрудничать с глобальными корпорациями на принципах уважения и взаимного доверия.

Ранее американский президент Дональд Трамп подписал указ о TikTok, который предполагает владение половиной соцсети компанией из США.

*Принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.