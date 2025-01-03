«Как Магеллан»: польские моряки жалуются на сбои в связи

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Польские моряки жалуются на сбои в связи в Балтийском море

Польские моряки жалуются на «серьезные сбои» сигнала GPS в Балтийском море, им приходится пользоваться традиционной навигацией, пишет "Лента.ру" со ссылкой на издание RMF.

Рыбаки утверждают, что спутниковые компасы и радары стали бесполезными. При выходе в море приходится использовать обыкновенные компасы.

«Самый главный — это традиционный компас, и им мы должны пользоваться, как Магеллан», — утверждает собеседник издания.

Ранее на дне Балтийского моря были повреждены электрические кабели. В НАТО заявили, что намерены усилить присутствие в регионе.