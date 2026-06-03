Как ягоду: магаданцы собирают икру сельди горстями

В Магаданской области начался сезонный сбор икры сельди во время отлива. Местный житель Богдан похвастался в соцсетях, что ее собирают горстями, прямо как ягоду.

Рыба подходит на нерест прямо к берегу. Сельдь откладывает икру на камни и водоросли. В результате выброшенную волнами икру можно собирать руками или сачками.

«Вы знали, что на Колыме в Охотском море собирают икру селедки во время отлива, как ягоду!» — написал Богдан.

Он подчеркнул, что икра «максимально вкусная и полезная». Пользователи Сети по-доброму позавидовали жителям Магадана.

«Уверена, что это вкусно», «У меня аж слюнки потекли», «Есть свои прелести в этом холодном регионе», — написали люди в комментариях.

Однако некоторые пользователи предположили, что в такой икре могут быть паразиты.

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