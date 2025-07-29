Как избежать плесени при консервировании: советы специалиста Росбиотеха

Домашнее консервирование овощей может стать проблемой, если не соблюдать правильную технологию. Заведующая кафедрой ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности университета «Росбиотех» Асият Абдуллаева рассказала, что для предотвращения появления плесени в домашних заготовках нужно в правильной пропорции добавлять уксус, пишет Life.ru .

Традиционная домашняя засолка огурцов и помидоров требует внимательности к деталям. Если хозяйка нарушает технологию засолки, то это часто приводит к порче продуктов.

Для качественных солений Абдуллаева рекомендовала подбирать крепкие, свежие овощи без дефектов. Укроп, хрен, листья смородины или вишни также нужно добавлять в банку из-за содержания в них фитонцидов, которые останавливают развитие микробов.

Для засолки лучше использовать небольшие помидоры с прочной кожей и молодые огурцы с темными шипами. Вода для рассола должна быть либо прокипяченной, либо пропущенной через фильтр.

Перед консервацией тара и крышки также требуют тщательной обработки: их нужно промыть с содой или горчицей и обязательно стерилизовать в духовке, паром или кипятком. Для приготовления рассола можно взять некрупную каменную соль (не йодированную) — примерно 50-60 г на литр воды.

Существуют два основных метода соления. Первый — горячий, при котором риск размножения микроорганизмов минимален. В этом случае овощи сразу заливаются кипящим рассолом, после чего банки немедленно закрываются крышками.

Второй способ — холодный, без термической обработки. При этом методе овощи размещают в банках с добавлением чеснока и специй. Затем их заливают холодным рассолом, приготовленным из расчета 50-60 г соли на литр воды. Банки накрывают марлей и оставляют бродить 2-3 дня при комнатной температуре. Когда появятся пузырьки, рассол нужно слить, прокипятить, вернуть в банки и закатать крышками.

Чтобы предотвратить появление опасных микроорганизмов в домашних заготовках, специалист рекомендует подкислять среду. Можно добавить столовую ложку девятипроцентного уксуса или чайную ложку лимонной кислоты на литр жидкости. Это создаст неблагоприятные условия для развития клостридий, которые вызывают ботулизм, а также предотвратит появление плесени.