Кадыров встретился с руководителем администрации президента РФ Вайно

Глава Чечни Рамзан Кадыров провел рабочую встречу с руководителем администрации президента России Антоном Вайно. Они обсудили приоритетные вопросы по развитию республики.

«Антон Эдуардович выразил готовность, как и всегда, оказать нам всю необходимую поддержку в решении сложных вопросов. Будучи истинным патриотом нашего Отечества, он всегда выступает за качественное и эффективное взаимодействие регионов и федерального центра», — написал Кадыров в Telegram-канале.

По его словам, такое отношение Вайно к Родине позволяет быстро и эффективно решать все вопросы, связанные с благополучием государства и людей. Глава Чечни поблагодарил руководителя администрации президента РФ за плодотворную работу.

Кадыров опубликовал кадр, где он пожимает руку Вайно. На стене за политиками можно заметить примечательный портрет президента России Владимира Путина. Российский лидер поправляет солнцезащитные очки. Он изображен на фоне ромашек.

Ранее Кадыров заявил, что правонарушителям в Чечне будут предлагать подписать контракт для участия в СВО. Он отметил, что в республике есть небольшая часть молодежи, которая «ведет праздный, аморальный образ жизни» и нарушает правопорядок.