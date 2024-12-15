Кадыров хочет закрыть салоны красоты в Чечне за «развращающую» рекламу

В Чечне нужно закрыть салоны красоты, которые пиарят девушки в неподобающем для мусульманок внешнем виде. Например, фирмы выкладывают в соцсети фото, где дамы показывают те части тела, которые должны быть скрыты, сказал в одном из видео, опубликованных в Telegram-канале, глава республики Рамзан Кадыров, сообщает РБК .

«Салоны, которые развращают людей, нужно закрыть обязательно», — отметил Кадыров.

Глава Чечни добавил, что необходимо закрывать салоны красоты, которые нарушают законодательство и нормы во время работы. Особенно это касается тех мест, где из-за появившихся после процедуры проблем клиенты оказываются в больницах.

Ранее в Грозном появилась аптека с раздельным обслуживанием мужчин и женщин.