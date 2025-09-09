Кадровый центр Подмосковья напомнил гражданам о возможности бесплатного обучения

В ведомстве сообщили, что с 17 сентября по 30 октября стартуют программы профессионального обучения по специальностям: парикмахер, косметик, флорист, швея, повар, мастер маникюра, оператор котельной. Обучение будет проводиться на базе образовательных центров в Москве и Подольске. При этом деньги, потраченные на проезд, можно будет вернуть.

«Кадровый центр Подмосковья, благодаря поддержке Правительства Московской области, возмещает затраты на прохождение медкомиссии и затраты на проезд к месту обучения и обратно, если оно проводится в очной форме. Чтобы вернуть деньги потребуется заполнить заявление, маршрутный лист, приложить чеки и выписку с карты, которой человек оплачивал проезд и оставить реквизиты счета, на который должны поступить средства», — пояснила начальник отдела организации обучения Кадрового центра Подмосковья Елена Горелова.

Помимо очных программ жителям Московской области доступно обучение и в дистанционном формате по программам профессиональной переподготовки, повышения квалификации, и профессионального обучения — более 50 направлений для безработных граждан и более 20 — для женщин в декрете. Еще примерно 50 направлений доступно различным категориям граждан в рамках нацпроекта «Кадры».

Подробнее об этом можно узнать на сайте Кадрового центра Подмосковья и на единой цифровой платформе в сфере занятости «Работа в России» по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.