Кадетский класс Следственного комитета РФ создадут в гимназии Подольска

сегодня в 18:33

Исполняющий обязанности руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области Ярослав Яковлев и директор БОУ «Гимназия имени Подольских курсантов», депутат совета депутатов округа Наталья Квашенникова подписали договор о создании кадетского класса. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Стороны обязались сотрудничать в области организации и функционирования на базе общеобразовательной организации кадетского класса Следственного комитета.

Сотрудничество будет касаться вопросов реализации дополнительных общеразвивающих образовательных программ, направленных на подготовку несовершеннолетних граждан к государственной службе в следственных органах СК. Также планируют воспитывать обучающихся как патриотично настроенных, дисциплинированных и разносторонне развитых личностей.

Яковлев и Квашенникова выразили готовность к плодотворному и перспективному взаимодействию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил решить вопрос с нехваткой учителей.

«Мы открываем много школ, и у нас значительно растет контингент, плюс, получается, что дефицит кадров мы ощущаем во все больших и больших направлениях нашей работы», — добавил глава региона.