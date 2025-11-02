Качество зарядного кабеля влияет на срок службы аккумулятора смартфона

Как пояснил РИА Новости директор категории «Аксессуары» МТС Дмитрий Докукин, в дешевых кабелях применяются тонкие проводники, неспособные обеспечить стабильную передачу тока. Это приводит к скачкам напряжения во время зарядки и неравномерному питанию батареи.

Эксперт отметил, что несертифицированные кабели часто перегреваются, теряют контакт и ломаются в местах сгиба. Это не только замедляет процесс зарядки, но и может вызвать короткое замыкание. Кроме того, некачественная изоляция повышает риск выхода из строя контроллера питания в смартфоне.

Особую проблему дешевые кабели представляют для устройств с функцией быстрой зарядки. Для корректной работы требуется согласованное взаимодействие между устройством, адаптером и кабелем, что невозможно при использовании несертифицированных аксессуаров. Нарушение обмена данными приводит к подаче тока рывками и ускоренному износу аккумулятора.

Специалист рекомендует выбирать кабели от проверенных производителей, которые обеспечивают стабильное напряжение и защищают устройство от перегрузок, тем самым сохраняя работоспособность аккумулятора на протяжении всего срока службы гаджета.