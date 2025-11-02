Качество зарядного кабеля влияет на срок службы аккумулятора смартфона
Использование некачественных зарядных кабелей может значительно сократить срок службы аккумулятора мобильного устройства.
Как пояснил РИА Новости директор категории «Аксессуары» МТС Дмитрий Докукин, в дешевых кабелях применяются тонкие проводники, неспособные обеспечить стабильную передачу тока. Это приводит к скачкам напряжения во время зарядки и неравномерному питанию батареи.
Эксперт отметил, что несертифицированные кабели часто перегреваются, теряют контакт и ломаются в местах сгиба. Это не только замедляет процесс зарядки, но и может вызвать короткое замыкание. Кроме того, некачественная изоляция повышает риск выхода из строя контроллера питания в смартфоне.
Особую проблему дешевые кабели представляют для устройств с функцией быстрой зарядки. Для корректной работы требуется согласованное взаимодействие между устройством, адаптером и кабелем, что невозможно при использовании несертифицированных аксессуаров. Нарушение обмена данными приводит к подаче тока рывками и ускоренному износу аккумулятора.
Специалист рекомендует выбирать кабели от проверенных производителей, которые обеспечивают стабильное напряжение и защищают устройство от перегрузок, тем самым сохраняя работоспособность аккумулятора на протяжении всего срока службы гаджета.