Качество питания детских садов проверили в Реутове

В городском округе Реутов прошла очередная проверка качества питания в дошкольных учреждениях. В рамках программы «Родительский контроль» представители родительской общественности и депутаты посетили детский сад «Светлячок», чтобы оценить качество комплексного обеда и выдать свои рекомендации, сообщает пресс-служба администрации округа.

Меню сада «Светлячок» включает только полезные и вкусные блюда. В день проверки детям предложили витаминный салат, куриный бульон с лапшой, плов с котлетой, хлеб и компот. Перед дегустацией блюд проверяющие осмотрели пищеблок. Все зоны приготовления были разделены: холодный и горячий цехи соответствовали санитарным нормам.

Особое внимание уделялось вкусу и качеству еды. Проверяющие оценивали не только баланс белков, жиров и углеводов, но и соответствие блюд технологическим картам. Важным критерием стал и размер порции: ребенок после обеда должен быть сыт.

«Вкусно, ароматно и красиво» — такие оценки поставили проверяющие. Они сравнили блюда с теми, что ели сами, когда ходили в детский сад.

«Мне очень нравится, как кормят в садике. Я больше всего люблю вермишелевый супчик. Он здесь особенно вкусный. Даже вкуснее, чем дома», — поделилась своими впечатлениями воспитанница дошкольного отделения школы № 7 Реутова Даника Гудушкина.

Депутат совета депутатов Реутова Геннадий Коконин также высоко оценил организацию питания. «Я был удивлен и восхищен, как питаются дети. Мы зашли в столовую, это был как будто ресторан. Пища очень вкусная, мы сделали пробу. Я помню, как ходил в детский садик, там было не такое питание, сейчас очень вкусно», — сказал он.

Программа «Родительский контроль» действует в Реутове уже несколько лет. Родители могут записаться на проверку через школьный портал и лично оценить качество питания в детских садах и школах. Такие проверки проводятся несколько раз в месяц, что позволяет оперативно выявлять и устранять возможные недочеты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что питанию в школьных столовых уделяют повышенное внимание.

«Эта тема имеет принципиально важное значение», — сказал Воробьев.