сегодня в 11:54

Кабмин утвердил нововведения в Положении о надзоре в сфере рыболовства

Правительство РФ утвердило поправки в Положение о федеральном госконтроле в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов. Документ подписал российский премьер-министр Михаил Мишустин, его выложили в субботу на официальном портале правовой информации.

Появился раздел о постоянном рейде. Его будут проводить на внутренних водных объектах, зонах, а также прибрежных защитных полосах водных объектов.

Постоянный рейд организовывают в отношении транспортных средств, других производственных объектов, деятельности людей, за которыми установлен контроль. Во время него инспектор сможет досматривать, осматривать, организовывать опрос, требовать показать документы.

Также у него будет возможность подписывать акт против нарушителя.

Ранее руководитель Росрыболовства Илья Шестаков сказал, что Россия будет продолжать вылов рыбы в Балтийском море, несмотря на претензии стран Балтии.