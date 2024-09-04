Глава Росрыболовства: претензии балтийских стран к РФ по вылову рыбы неуместны

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что РФ будет продолжать вылов рыбы в Балтийском море, несмотря на претензии стран Балтии, которые он назвал неуместными. Об этом сообщает РИА Новости .

Летом издание Undercurrent News написало, что Эстония, Латвия, Литва и Швеция обвинили РФ в промысле трески, сельди и кильки в Балтийском море во время действия сезонных запретов. Эти государства выпустили совместное заявление, где был призыв к совету и комиссии ЕС отреагировать на данное нарушение.

«Что значит (обвинили Россию — ред.) в незаконном вылове? Мы сами регулируем вылов в своих территориальных водах», — сказал Шестаков на Восточном экономическом форуме.

Он подчеркнул, что по отечественному законодательству, Россия продолжит рыболовство и в дальнейшем.

По его словам, если у балтийских стран есть какие-либо проблемы, связанные с выловом в их территориальных водах и экономической зоне, то РФ им не указывает, как себя нужно вести. Хотя у данных государств проблемы гораздо больше.

ВЭФ-2024 проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке.