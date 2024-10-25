К Земле приближается мощная магнитная буря

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Мощная магнитная буря может накрыть Землю после вспышки на Солнце, сообщают « Аргумента и Факты ».

По прогнозам ученых, ожидается увеличение Кp-индекса с 6 до 9 утра, что может означать слабую магнитную бурю. Ее вероятность составляет 10%, а вероятность сильного магнитного шторма — 1%.

Предполагается, что геомагнитная активность достигнет своего пика 26 октября.

Ранее на Земле завершилась магнитная буря. Индекс Kp находится на отметке четыре единицы. Магнитная буря оказалась непродолжительной.