К застрявшей на пике Победы альпинистке Наговициной направят дрон

Место, где находится застрявшая на пике Победы в Киргизии российская альпинистка Наталья Наговицина, попытаются обследовать с помощью дрона, сообщает ТАСС со ссылкой на Федерацию альпинизма России (ФАР).

Отмечается, что дрон планируют направить в понедельник.

В этом день, судя по прогнозу, ожидается хорошая погода, которая позволить направить дрон к Наталье, чтобы понять, в каком она находится состоянии.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что шансов на спасение альпинистки со сломанной ногой нет и что возвращение за ее телом возможно только к середине 2026 года, когда вновь откроется альпинистский сезон. Однако, по информации от представителя Федерации альпинизма России Анны Пиуновой, попытка эвакуации 25 августа может оказаться успешной.

Ситуацию с застрявшей на пике Победы Наговициной за последние дни прокомментировали разные эксперты, которые так и не пришли к единому мнению, но все сомневаются, что Наговицина может быть жива. Представитель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Александр Яковенко считает, что группа россиянки была обречена, так как никто из ее членов не прошел подготовку для восхождения на пик Победы.