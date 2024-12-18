К уборке пляжей Анапы привлекут больше людей

Пляжи Анапы от разлитой от потонувшего танкера нефтепродуктов убирали 600 волонтеров, сообщили в пресс-службе оперштаба Краснодарского края.

Работы по ликвидации загрязнения нефтепродуктами вели на побережье в Темрюкском районе и Анапе.

«В среду количество задействованных в уборке на всех пострадавших территориях увеличат до тысячи человек, также удвоят число техники», — сказано в сообщении.

18 декабря планируют пройти и очистить еще 5 — 10 км берега.

Ранее сообщалось, что экосистема Анапы до лета сможет восстановиться.