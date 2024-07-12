Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН опубликовал отчет, согласно которому к середине 80-х годов XXI века население Земли достигнет своего пика, после чего начнет сокращаться, пишет РИА Новости .

«Население мира, как ожидается, продолжит расти еще 50-60 лет и достигнет пика примерно в 10,3 миллиарда человек к середине 2080-х годов по сравнению с 8,2 миллиарда в 2024. По прогнозам, после достижения пика оно начнет сокращаться, постепенно снижаясь до 10,2 миллиарда человек к концу столетия», — говорится в отчете ООН.

По данным организации, в настоящее время в России, Китае, Японии и Германии проживает максимальное число людей. К концу столетия все перечисленные страны, кроме Германии, резко потеряют в густоте населения.

Ранее сообщалось, что ученые следят не только за густотой населения планеты, но и за экологией. Так, заведующий лабораторией Института океанологии РАН, климатолог Сергей Гулев рассказал, к каким последствиям приведет глобальное потепление.