К омбудсмену Подмосковья обратились более 1,6 тыс предпринимателей в 2024 году

И. о. уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Наталья Чудакова рассказала, что за 10 месяцев на рассмотрение поступило порядка 1 600 обращений от подмосковных предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей.

Большая часть обращений поступила в 37 общественных приемных уполномоченного, расположенных в 46 городских округах Московской области.

«Обращения, поступившие напрямую к уполномоченному, чаще всего касались деятельности правоохранительных органов (29% от общего количества). Второе место заняли вопросы, связанные с земельно-имущественными отношениями — 20%. Довольно высокий процент обращений связан с административными барьерами — 11%», — сказала Чудакова.

Она также добавила, на протяжение последних двух лет количество обращений к уполномоченному снижается, что свидетельствует о высоком уровне цифровизации Московской области. Многие вопросы оцифрованы, и предприниматель может получить широкий спектр услуг в электронном виде.

Для повышения уровня правового просвещения среди предпринимательского сообщества в 2024 году проведено более 30 тематических вебинаров, семинаров и круглых столов с участием бизнес-сообщества. В общественных приемных уполномоченного в ежедневном режиме проводятся юридические консультации, разъясняются нормы действующего законодательства.

Контакты общественных приемных бизнес-омбудсмена в городских округах Подмосковья можно на сайте, пройдя по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что власти региона готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории Подмосковья.

Губернатор подчеркнул, что они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.