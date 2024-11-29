В Балашихе начался капремонт первого корпуса гимназии № 1 имени А. В. Баландина

Председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов и глава Балашихи Сергей Юров проверили начало работ по капитальному ремонту здания гимназии № 1 имени А. В. Баландина, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Зданию гимназии № 1 имени А. В. Баландина на шоссе Энтузиастов полвека. Капитальный ремонт здесь не проводился ни разу.

«Конечно, пришло время его обновить. На ремонт из регионального бюджета выделили более 555 млн. рублей. Школа носит имя Героя России Алексея Баландина. Именно в этом корпусе он учился. У входа в здание висит мемориальная доска. Ее, а также всю музейную экспозицию, посвящённую воину, бережно перевезут в другой корпус», — сказал Игорь Брынцалов.

В гимназии строители уже приступили к демонтажным работам. Здесь планируют заменить инженерные сети, фасад, кровлю, внутреннюю отделку, а также мебель и оборудование. После завершения работ в обновленном корпусе появятся новый актовый зал, современный стадион, воркаут-площадка для сдачи норм ГТО и детская площадка.

«Президентская программа капитальных ремонтов образовательных учреждений — это серьёзная подспорье для улучшения материальной базы наших образовательных учреждений. Уже целый ряд школ прошли модернизацию. Это школы № 3, 8, 12, 11 гимназия в микрорайоне Железнодорожный. В этом году мы приступили к капитальному ремонту первого здания гимназии № 1», — сказал Сергей Юров.

Завершить капитальный ремонт планируют к осени 2025 года. На время капитального ремонта дети переведены в третий корпус гимназии № 1 на улице Фучика, 5.

Программа капремонта школ была инициирована президентом РФ Владимиром Путиным в 2021 году. Она входит в народную программу «Единой России». Только за последние три года в Балашихе обновили 5 школ и 3 детсада. Депутаты вместе с родителями и педагогами контролируют все этапы работ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.