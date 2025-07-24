К главе Лотошино обратились участники хора с просьбой помочь в получении звания «заслуженный артист»

Очередной прием населения прошел в администрации муниципального округа Лотошино — глава муниципалитета Екатерина Долгасова, председатель Совета депутатов Алексей Куликов и профильные специалисты администрации и коммунальных служб выслушали вопросы и обращения людей, взяли эти обращения на контроль. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В основном жителей интересовали имущественные и земельные вопросы, такие, как приватизация жилья, полученного по договору социального найма, споров о границах участков, самовольного захвата земли и нарушений правил строительства заборов, споров о границах участков, самовольного захвата земли, или нарушений правил строительства заборов, споров о границах участков, самовольного захвата земли, или нарушений правил строительства заборов, ремонт дороги в д. Введенское, подсыпка щебнем дороги в д. Ивановское, уборка и вывоз мусора в п. Кировский и ремонт мостика Шелгуново-Введенское.

Также на прием пришли участницы хора «Ветеран» — это коллектив русской песни, существующий при Лотошинском Доме культуры уже более 40 лет и возглавляемый Александром Евсеевым. Репертуар хора составляют русские и советские песни, в хоре поют жители округа от 40 до 95 лет. Участницы хора отметили, что у руководителя «Ветерана» Александра Евсеева до сих пор нет звания заслуженный артист, и просили помощи в правильном составлении ходатайства в региональное министерство.

Глава округа отметила, что администрация окажет всю необходимую помощь в этом вопросе.

«Александр Евсеев замечательный музыкант, настоящий виртуоз, уже много лет он является бессменным руководителем хора „Ветеран“ — настоящей гордости нашего округа. Мы окажем всю необходимую помощь, чтобы Александр Викторович получил заслуженное им за многолетний добросовестный труд звание», — подчеркнула Екатерина Долгасова.

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