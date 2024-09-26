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К демонтажным работам приступили в здании «Москворецкой гимназии» в Воскресенске

Подрядчик приступил к капитальному ремонту здания «Москворецкой гимназии» на улице Ломоносова в Воскресенске. Строители проводят демонтаж внутренних конструкций — стен, полов, окон и дверей. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы будут проведены в рамках президентского проекта по капитальному ремонту объектов образования.

На площадке работают 23 человека. В рамках капремонта строители обновят фасад и кровлю здания, проведут замену всех инженерных систем, сантехнического оборудования, внутреннюю отделку помещений, закупят современную мебель и оборудование для классов, спортивного зала, пищеблока.

Общая площадь здания — 4 536 кв. м. Сдать объект планируется в августе 2025 года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.