К асфальтированию территории детского сада ЖК «Жулебино парк» приступили в Люберцах

К благоустройству территорий возводящегося детского сада в ЖК «Жулебино парк» приступили строители. Специалисты также завезли на стройку новые лавочки и оборудование для детских спортивных площадок.

«На территории идет срезка грунта, устройство основания для укладки бетона и асфальтового покрытия, а также тротуарной плитки. С одной стороны здания, где часть этих работ проведена, мы уже начали прокладывать кабели для уличного освещения», — рассказал заместитель директора по строительству компании «ПИК» Олег Устюжин.

Внутри здания продолжаются отделочные работы, на кровле завершается установка вентиляционного оборудования. Полным ходом идут фасадные работы.

Отличительная особенность нового детского сада — применение вентилируемого цветного фасада из бетонной плитки. Рабочие собирают ее как мозаику, вставляя в пазы металлоконструкции по направляющим. Без раствора и клея процесс идет намного быстрее. Главная задача строителей - правильно установить угловые элементы. В случае повреждения сегмент такой плитки легко заменить на новый.

В ближайшие дни начнется озеленение территории, будут установлены спортивные площадки, смонтированы навесы и качели, детские турники. Полностью закончить строительство и благоустройство строители планируют к середине лета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.