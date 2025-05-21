К 2030 году турпоток в Мариуполе может достичь миллиона человек

Мэр Мариуполя Олег Моргун рассказал, что город в будущем станет туристическим центром, и к 2030 году турпоток может достичь одного миллиона человек в год, сообщает РИА Новости .

«Он расположен на пути в Запорожье, на пути в Донецк, Луганск. Он удобен, у нас порт, у нас есть места для отдыха», — отметил он.

Моргун также рассказал, что сейчас восстанавливается городской пляж. В будущем будут проводится работы на левобережном пляже.

Ранее Моргун заявил, что город через 5-10 лет превратится в один из самых красивых городов на юге России.