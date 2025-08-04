К 100-летию Озер вдоль центральной улицы города обустроят тротуар

Подготовка к 100-летию Озер выходит на финишную прямую. Одна из задач в преддверии праздника — благоустроить центральную улицу города, улицу Ленина, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Коломна.

Так в настоящее время дорожные рабочие занимаются обустройством нового тротуара. Уже демонтировано устаревшее дорожное покрытие и установлены бордюрные камни, засыпается основание будущей пешеходной дорожки. Работы планируется завершить к юбилею, празднование которого состоится 15 и 16 августа.

Улица Ленина — главная транспортная артерия города, ее протяженность около пяти километров. Улица пересекающей весь город с запада на восток и соединяет производственные и торговые площадки, государственные учреждения и жилые массивы. На ней располагаются ключевые городские объекты инфраструктуры, такие как больница, автовокзал, Городской центр культуры и досуга, школа, храм, мемориальный комплекс и другие.

Стоит добавить, что в рамках региональной программы в городском округе Коломна построят еще четыре новых тротуара: на Озерском шоссе от ул. Толстикова до ул. Ленина, на ул. 3-го Интернационала от ул. Гражданская до ул. Толстикова, в д. Губастово (от разворотной автобусной площадки до поворота на ул. Вокзальная). Также тротуар, соединяющий два населенных пункта — Племхоз «Индустрия» и Рыбхоз «Осенка"(до поворота на рыбхоз).

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.