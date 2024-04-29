Южные птицы попадают в Арктику по «коридорам», появившимся из-за таяния мерзлоты

Экспедиция РАН выявила, что южные виды птиц и пауков могут попасть в Арктику по узким коридорам-лепесткам, появившимся из-за таяния вечной мерзлоты, сообщает ТАСС .

В ходе экспедиции «Чистая Арктика — Восток-77» ученые собрали много материалов, касающихся изменения климата за 20 лет в северных регионах, и провели опрос местных жителей.

Так, неравномерность появления в данном регионе пауков и птиц показала, что граница их ареалов сместилась не по всей длине. Возникли несколько выступов севернее в виде лепестков.

Кроме того, подтвердилась гипотеза «лепесткового растепления», то есть таяние мерзлоты отмечается именно в данных зонах шириной от 50 до 200 км у южного основания. Ученые установили, что животные продвигаются на север по таким узким коридорам-лепесткам, им в этом не мешают ни водоемы, ни горные хребты.

«Как показывают, наблюдения наших научных групп, изменения неодинаковы, если рассматривать их в ключе географической широты. Первый вывод, который может напрашиваться из этих наблюдений: мерзлота может меняться с разной скоростью на одной широте», — сказала ученый секретарь, начальник штаба экспедиции Оксана Толстых.

По ее словам, также здания, которые стоят на мерзлоте в 100 км друг от друга, могут испытывать разную нагрузку — одно может рухнуть, а другое простоит еще 200 лет.