Южная группировка войск РФ активно использует багги для снабжения передовой

Военнослужащие Южной группировки российских войск активно используют багги для доставки грузов на передовую. Также они применяются для высадки десанта и эвакуации раненых, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Легкие автомобили характеризуются малыми габаритами. Они дают бойцам больше шансов остаться незамеченными при передвижении по маршруту. Скорость и маневренность багги помогают уклоняться от FPV-дронов и спасают от артиллерийских обстрелов.

Водитель с позывным Шахтер отметил, что багги используют почти каждый день. На передовую активно возят продукты, боеприпасы, одежду и топливо.

Ранее Минобороны показало момент ликвидации бронированной машины ВСУ FPV-дронами. Первый беспилотник своим ударом обездвижил транспортное средство, второй — уничтожил.