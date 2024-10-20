Ювелиры продают россиянам украшения с камнями под видом метеоритов

Мастера ювелирного дела массово продают за 100–200 тысяч рублей украшения с обычными камнями, но под видом метеоритов, сообщает SHOT .

Ювелиры выходят на поиски «метеоритов» в районе своих домов, убеждают клиентов, что с помощью металлоискателя находят иноземные сокровища, которые обрабатывают и украшают ими свои дорогостоящие изделия. За кольцо или подвеску умельцы просят по 100-200 тысяч рублей. По словам геммолога Алексея Туева, на самом деле в ювелирных изделиях вставлены самые обычные земные камни.

По словам Туева, визуально отличить метеорит от обычного камня нельзя, это может показать только соответствующая экспертиза. Эксперт отмечает, что внутри метеорит действительно с необычным узором, но и его уже давно научились подделывать. Единственное, как можно отличить метеорит от камня визуально, это оплавленные края находки.

Геммолог подчеркнул, что метеориты можно найти в России, однако далеко не в каждом регионе. Находку сделать можно в областях, где есть официально подтвержденные случаи падения метеорита. Например, на Дальнем Востоке в Приморском крае.

Там в 1947 году упал Сихотэ-Алинский метеорит, осколки которого можно найти и сегодня.