Юрист уверен в продолжении «чисток» в Минобороны и аресте новых чиновников

Кандидат юридических наук, адвокат и общественник Александр Карабанов убежден, что в России продолжат возбуждать уголовные дела в отношении представителей Минобороны. По мнению эксперта, вскоре россияне вновь узнают об аресте очередных военных чиновников, сообщает «ФедералПресс» .

Карабанов отметил, что ФСБ проделала огромную работу перед задержанием бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, который уже помещен в СИЗО. Юрист убежден, что в преступных схемах, которые выявили в ходе расследования дел Иванова, замешаны многие высокопоставленные военные и коммерсанты.

«Я считаю, что задержание Иванова — очень знаковое событие в целом и для чистки подразделений вооруженных сил, потому что все-таки его ранг — доступ к информации и возможности решать как территориально, так и административно задачи», — полагает Карабанов.

По мнению общественника, кандидатуру первого вице-премьера Андрея Белоусова предложили на пост министра обороны в том числе для того, чтобы он провел «кадровую чистку» в оборонном ведомстве. Карабанов считает, что последние громкие события показывают процесс оздоровления системы, который поможет как государству, так и проведению СВО на Украине.