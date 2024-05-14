Юрист уверен в продолжении «чисток» в Минобороны и аресте новых чиновников
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Кандидат юридических наук, адвокат и общественник Александр Карабанов убежден, что в России продолжат возбуждать уголовные дела в отношении представителей Минобороны. По мнению эксперта, вскоре россияне вновь узнают об аресте очередных военных чиновников, сообщает «ФедералПресс».
Карабанов отметил, что ФСБ проделала огромную работу перед задержанием бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, который уже помещен в СИЗО. Юрист убежден, что в преступных схемах, которые выявили в ходе расследования дел Иванова, замешаны многие высокопоставленные военные и коммерсанты.
«Я считаю, что задержание Иванова — очень знаковое событие в целом и для чистки подразделений вооруженных сил, потому что все-таки его ранг — доступ к информации и возможности решать как территориально, так и административно задачи», — полагает Карабанов.
По мнению общественника, кандидатуру первого вице-премьера Андрея Белоусова предложили на пост министра обороны в том числе для того, чтобы он провел «кадровую чистку» в оборонном ведомстве. Карабанов считает, что последние громкие события показывают процесс оздоровления системы, который поможет как государству, так и проведению СВО на Украине.