Юрист Соловьев заявил о запрете звонков коллекторам

Заслуженный юрист РФ Иван Соловьев заявил, что коллекторы не вправе звонить родственникам и знакомым должника без их письменного согласия. Обратиться они могут только к поручителям, созаемщикам или супругам и наследникам и лишь один раз для уточнения данных, сообщает Общественная Служба Новостей .

Иван Соловьев пояснил, что деятельность коллекторов регулирует закон №230-ФЗ. Документ устанавливает, кому и как часто можно звонить, а также какими способами допустимо связываться с должником.

По словам юриста, обращаться можно только к самому должнику и лицам, указанным в договоре как поручители или созаемщики. Также допускается один звонок супругам или наследникам неплательщика — исключительно для уточнения контактов. Повторные звонки без письменного согласия запрещены.

«Кроме должника и поручителей, указанных в договоре, закон больше никому названивать не позволяет: ни родственникам, ни знакомым. Если это происходит, то это коллекторская самодеятельность», — сказал Соловьев.

Эксперт подчеркнул, что коллекторы не обладают властными полномочиями и обязаны действовать в рамках закона. При незаконных звонках следует записать разговор, уточнить данные сотрудника и компании, потребовать удалить номер из базы.

Жалобы можно подать в Федеральную службу судебных приставов, саморегулируемые организации, Роспотребнадзор или Банк России. При угрозах необходимо обращаться в МВД. Юрист также напомнил, что родственники не отвечают по чужим долгам, если не являются поручителями или созаемщиками.

