Юрист Русяев: развод основательницы Wildberries Бакальчук может длиться годы

Юрист Илья Русяев считает, что бракоразводный процесс основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук с ее мужем Владиславом может продлиться несколько лет, это зависит от многих факторов, сообщает РИА Новости .

Эксперт указывает, что развод может осложнить такой фактор, как раздел совместного бизнеса и крупных активов. Кроме того, основной проблемой станет возможное наличие брачного контракта. Если такового нет, то раздел имущества будет совершен согласно законодательству РФ.

Если брачный контракт имеется, то суду предстоит очень долго выяснять, какая часть компании была основана до брака, а какая — после. Он будет оценивать вклад в бизнес каждого из супругов.

Также на продолжительность развода повлияет наличие семерых детей. Суду придется учесть интересы каждого из них и решить вопросы об опеке и алиментах.

Русяев считает, что процесс может занять как несколько месяцев, так и годы. А высокий общественный интерес только усугубит ситуацию и создаст дополнительное давление на суд.

Ранее Татьяна Бакальчук подала на развод с супругом. Дело рассмотрит Савеловский районный суд Москвы, но дата заседания еще не назначена.