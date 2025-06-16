Юрист рассказал о сне во время обеденного перерыва

Сотрудник имеет право использовать свой обеденный перерыв для сна, если это не запрещено внутренними правилами компании и не создает угрозы безопасности на производстве, пояснила РИА Новости юрист HeadHunter Ольга Владимирова.

Обеденный перерыв является личным временем работника, в течение которого он свободен от исполнения трудовых обязанностей и может распоряжаться этим временем по своему усмотрению, включая возможность поспать.

Однако существуют определенные ограничения: в некоторых организациях сон на рабочем месте может быть прямо запрещен внутренними регламентами, особенно если сотрудник работает на производстве, где требуется постоянная готовность или где сон может создать опасную ситуацию. В таких случаях работодатель вправе ввести специальные правила, ограничивающие возможность сна даже во время перерыва.

Важно отметить, что сотрудник имеет полное право покидать рабочее место на время обеденного перерыва. Особенно строгие ограничения могут действовать в отраслях с повышенными требованиями безопасности, таких как медицина, транспорт или опасные производства, где работодатели устанавливают специальные правила поведения во время перерывов.

Главное условие — действия работника во время перерыва не должны нарушать трудовую дисциплину и создавать риски для производственного процесса. При отсутствии прямых запретов в локальных нормативных актах организации сон во время обеденного перерыва не считается нарушением трудовой дисциплины, но работодатель сохраняет право устанавливать разумные ограничения, обусловленные спецификой деятельности компании, пояснила Владимирова.