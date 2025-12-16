Юрист рассказал, может ли работодатель не допустить сотрудника на корпоратив

Новогодний корпоратив не является частью трудового процесса и не входит в обязанности работника, пояснил Русяев. Мероприятие проводится по инициативе работодателя, обычно вне рабочего времени, и участие в нем не регулируется Трудовым кодексом. Работодатель вправе сам определять круг приглашенных, и закон не требует проводить праздник для всех сотрудников.

Риски возникают, если недопуск на корпоратив используется как наказание или влияет на выплаты и карьеру. Русяев отметил, что в Трудовом кодексе нет такой дисциплинарной меры, как «лишение корпоратива», и применять ее нельзя. Также работодатель может требовать только исполнения трудовых обязанностей, а дополнительные требования должны иметь правовую основу.

Если участие в корпоративе связано с премиями или поощрениями, это уже вопрос оплаты труда и условий стимулирования. По словам эксперта, даже если в локальных актах прописано условие «присутствовал — получаешь», оно должно соответствовать запрету дискриминации и оцениваться по деловым качествам, а не по посещению праздника.

Если под видом корпоратива проводят обязательные рабочие мероприятия, это может считаться рабочим временем и требует соответствующего оформления и оплаты. Русяев советует сотрудникам изучать трудовой договор и внутренние документы, чтобы защитить свои права в спорных ситуациях.

