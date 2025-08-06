Юрист рассказал, как россиянам действовать при конфликте с дорожным инспектором

Юрист: при конфликте с дорожным инспектором нужно все фиксировать на видео

При возникновении конфликтной ситуации с сотрудником ГИБДД российским автовладельцам рекомендуется записывать все происходящее на телефон, особенно если поведение инспектора вызывает сомнения. Такой совет дал юридический представитель движения «Свобода выбора» Сергей Радько в интервью Газете.ru .

Радько также подчеркнул важность документального оформления собственной позиции. По его словам, водителю нужно фиксировать свою версию произошедшего во всех оформляемых инспектором документах, особенно если он уверен в соблюдении правил дорожного движения.

После этого у автомобилиста сохраняется возможность оспорить решение инспектора через судебные инстанции. Законодательство, включая закон «О полиции» и положения Госавтоинспекции, регулирует поведение сотрудников ГИБДД, требуя от них вежливости при общении с гражданами.

Как сообщил Радько, водителям рекомендуется записывать на видео неадекватное поведение инспекторов во время конфликтных ситуаций, если такое возникает. Это позволит в дальнейшем направить жалобу руководству правоохранительных органов, что может привести к серьезным последствиям для нарушителя, включая возможное увольнение со службы.