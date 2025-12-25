Юрист рассказал, как действовать при задержке карты или денег в банкомате

Заслуженный юрист России Иван Соловьев объяснил, что делать, если банкомат задержал карту или не выдал наличные. Эксперт рассказал о правильном порядке действий и предостерег от самостоятельных попыток извлечь карту или деньги, сообщает RT .

Если банкомат задержал карту, необходимо сразу сообщить о проблеме на горячую линию банка, которому принадлежит устройство. Обычно номер телефона указан на экране или корпусе банкомата. Соловьев отметил, что в большинстве случаев карта возвращается после нажатия кнопки «Отмена» и короткого ожидания.

Если карта не вернулась, следует немедленно заблокировать ее через мобильное приложение и обратиться в отделение банка с заявлением о возврате. При этом важно зафиксировать точное время и дату операции, адрес и номер банкомата, а также сумму средств.

В случае, если банкомат не выдал наличные, но списал деньги со счета, юрист советует сначала позвонить в банк, а затем подать письменное заявление. Соловьев подчеркнул, что все обращения лучше фиксировать письменно и получать отметку банка о приеме заявления.

По закону банк обязан принять претензию в течение десяти дней, а рассмотреть ее — в срок до 60 дней, в зависимости от внутренних правил. Эксперт предостерег от попыток самостоятельно извлечь карту или деньги, так как это может быть расценено как вандализм. Если банк затягивает решение вопроса, рекомендуется обращаться с жалобой в Роспотребнадзор или территориальное управление Центрального банка.

